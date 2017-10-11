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عملية عسكرية بمشاركة سلاح الجو الروسي لتحرير الميادين من “داعش”

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عملية عسكرية تجري في الوقت الراهن، لتحرير بؤرة كبرى لتنظيم “داعش” في مدينةعملية عسكرية بمشاركة سلاح الجو الروسي لتحرير الميادين من “داعش” الميادين السورية، بمساندة سلاح الجو الروسي.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع، اللواء إيغور كوناشنكوف، إن الطيران الحربي الروسي ينفذ نحو 150 غارة يومياً على مواقع لـ”داعش” في مدينة الميادين السورية، مؤكداً أن سلاح الجو الروسي دمر البنية التحتية الاقتصادية لتنظيم “داعش”، ويعمل على إحباط محاولات التنظيم استئناف استخراج المحروقات من الأراضي السورية التي يسيطر عليها.

واتهمت الدفاع الروسية التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بخفض غاراته بشكل حاد على مواقع الإرهابيين في العراق، وذلك مع بدء الجيش السوري عملية تحرير دير الزور من مسلحي “داعش”.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع أن محاولات مسلحي “داعش” الدخول من الأراضي العراقية إلى سورية تطرح تساؤلات جدية عن أهداف العمليات التي يقوم بها ما يسمى التحالف الدولي ضد الإرهابيين.

وأكد كوناشنكوف أن المسلحين يعززون مواقعهم في غرب العراق، والمساحات التي يسيطرون عليها تتوسع، مضيفاً أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، هو فقط يتظاهر بمحاربة “داعش” في العراق، ولا يحاربه.

وقال كوناشنكوف إن أغلب الأطراف والدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، لم يعد لديها شك، في قدرة الجيش السوري بمساندة سلاح الجو الروسي على القضاء على تنظيم “داعش” في محافظة دير الزور.

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن ما يقوم به التحالف الدولي يتطلب توضيحاً، فإما أن تكون أولوية الولايات والتحالف، هي تعقيد عملية الجيش السوري، الذي يسانده فيها سلاح الجو الروسي، أو أنها خطة لتحرير العراق من الإرهابيين وفتح الطريق أمامهم لدخول سوريا، ليكونوا تحت الضربات الدقيقة لسلاح الجو الروسي، بحسب تعبيره.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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