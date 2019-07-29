عملية سطو جديدة في محافظة السويداء !

كشف مصدر في المصرف العقاري السوري عن تعرض شاحنة تابعة للمصرف إلى عملية سطو من قبل مسلحين في مدينة السويداء أثناء توجهها إلى فرع المصرف العقاري.



المصدر أوضح أن عملية السطو أدت إلى إصابة اثنين من سائقي الشاحنة وسلب مبلغ يقدر بحوالي 35 مليون ليرة سوريّة، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية في المحافظة تتابع الموضوع.



ونفى المصدر صحة الأنباء التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على أن الأموال هي خاصة بكتلة الرواتب، ومؤكداً أن المبلغ عبارة عن سيولة تُنقل بشكل يومي بين المصرف المركزي والعقاري وتُرد في بعض الأحيان إذا لم يتم استخدامها.