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عملية جراحية تحول طفل إلى طفلة في طرطوس

شهد مشفى الباسل بطرطوس يوم أمس إجراء عملية جراحية نوعية ناجحة تم خلالها إصلاح خنوثة كاذبة لطفلة صغيرة.


وفي التفاصيل راجعت الهيئة العامة للمشفى الطفلة (ت ع) بعمر 9 أشهر بقصة أعضاء تناسلية ظاهرة مبهمة (عضو ذكري- إحليل تحتاني صفني- خصيتين غير مجسوستين في الصفن) وفور ذلك أُجري للطفلة كاريوتايب (دراسة صبغية) أبدت وجود جنس مؤنث 46xx، ثم أجري لها إيكو بطن فتبين وجود رحم مع مبيضين شبه طبيعيين مع غياب الخصيتين من الصفن ومن البطن. 


وبناء على ذلك أجري للطفلة تحاليل هرمونية أكدت وجود نقص في هرمون الكورتيزون وارتفاع في هرمون 17-OH- بروجسترون، وبنتيجته تم تشخيص فرط تصنع كظر خلقي.

مدير عام المشفى الدكتور إسكندر عمار بين أنه تم اتخاذ القرار بإجراء عمل جراحي لإصلاح الأعضاء التناسلية الظاهرة المذكرة وتصنيع أعضاء مؤنثة وأجري العمل الجراحي.

وأكد عمار أن الطفلة خرجت من المشفى بعد خمسة أيام بحالة عامة جيـــدة ووضعت علـــى علاج دائــم بالكورتيــزون لعلاج قصور الكظر التالي لفرط التصنع الولادي.


هذا وأجرى العمل الجراحي اختصاصي جراحة الأطفال الدكتور سلمان برو بمساعدة الدكتور عمار علي مقيم جراحة أطفال والدكتور علي صقر مقيم جراحة بولية والدكتور مقداد شعبان مقيم جراحة بولية وفريق التخدير المكون من الدكتور حسان هولا اختصاصي التخدير وهاديا فنية تخدير.