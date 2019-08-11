تركيب أول عنفة لتوليد الكهرباء من الرياح في سوريا
مدينة الهبيط في قبضة الجيش العربي السوري
الجيش يحرر سكيك وتلتها ويستهدف الإرهابيين بريفي حماة و إدلب
إيران تحذر مجدداً من مشاركة الكيان الصهيوني بـ”تحالف بحري” في الخليج
رفض سوري وصمت روسي: «المنطقة الآمنة» تغيب عن بيان «البنتاغون»
قوات الجيش تسيطر على بلدة الصخر ـ تل الصخر ، صوامع الجيسات في ريف حماة الشمالي
القوات الجوية تحول مسلحي النصرة في ريف حماة إلى غبار ( فيديو )
الاتفاق التركي الأمريكي ضد دمشق
لازيادة قريبة للرواتب والأجور
الاحتلالان الأميركي والتركي يتفقان على إنشاء «الآمنة» شمال سورية!
لقاء سوري ـــ عراقي في القائم: افتتاح المعبر مطلع أيلول؟
الجيش يحرر بلدة الزكاة شمال حماه بعد 7سنوات
استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في القحطانية بريف الحسكة
«أ ف ب»: أميركا لم تتمكن من إقناع أنقرة بعدم التحرّك ضد الأكراد
طريق النفط الإيراني والعراقي إلى أوروبا: توتر مضيق هرمز يحيي «البوابة السورية»!

عملية اغتيال تطال قيادي سابق بالجيش الحر في درعا

قام مجهولون بفتح النار على القيادي السابق في ما يسمى الجيش السوري الحر “ناصيف مروان الويسي”، وذلك في ريف درعا الغربي.


وقالت مصادر محلية لـ SY24، إن “الويسي القيادي السابق في جيش المعتز تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين على طريق الواصل بين بلدتي العجمي وتل شهاب في ريف درعا الغربي ،ما أدى لمقتله على الفور”. وذكرت المصادر أن “القيادي السابق في المعارضة انضم الى صفوف الجيش السوري منذ سيطرته على محافظة درعا في تموز عام 2018”.


وسبق أن أقدم مجهولون قبل يومين على اغتيال مقاتلين اثنين من الجيش الحر سابقاً في حي طريق السد بدرعا المحطة، وهما “محمد يعرب المحاميد” و “محمد موسى الكميتي”، كذلك قتل قبل أيام قائد “ألوية سيف الشام” سابقاً، والمنضم للجيش السوري أيضاً، نتيجة تعرضه لإطلاق النار قرب بلدة “تل شهاب” غرب درعا.


يذكر أن محافظة درعا شهدت العديد من عمليات الاغتيال التي طالت عناصر وقيادات سابقين من ميليشيات الجيش الحر.

 


وكالات