عملية اغتيال تطال قيادي سابق بالجيش الحر في درعا

قام مجهولون بفتح النار على القيادي السابق في ما يسمى الجيش السوري الحر “ناصيف مروان الويسي”، وذلك في ريف درعا الغربي.



وقالت مصادر محلية لـ SY24، إن “الويسي القيادي السابق في جيش المعتز تعرض لإطلاق نار من قبل مجهولين على طريق الواصل بين بلدتي العجمي وتل شهاب في ريف درعا الغربي ،ما أدى لمقتله على الفور”. وذكرت المصادر أن “القيادي السابق في المعارضة انضم الى صفوف الجيش السوري منذ سيطرته على محافظة درعا في تموز عام 2018”.



وسبق أن أقدم مجهولون قبل يومين على اغتيال مقاتلين اثنين من الجيش الحر سابقاً في حي طريق السد بدرعا المحطة، وهما “محمد يعرب المحاميد” و “محمد موسى الكميتي”، كذلك قتل قبل أيام قائد “ألوية سيف الشام” سابقاً، والمنضم للجيش السوري أيضاً، نتيجة تعرضه لإطلاق النار قرب بلدة “تل شهاب” غرب درعا.



يذكر أن محافظة درعا شهدت العديد من عمليات الاغتيال التي طالت عناصر وقيادات سابقين من ميليشيات الجيش الحر.



وكالات