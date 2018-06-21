عملية استخبارتية للجيش السوري تطيح بقائد صف أول من "الصرة"

قالت مصادر مطلعة , أن مجموعة تابعة للجيش السوري تعمل بشكل سري في المناطق الشمالية والشرقية تحديداً و في اماكن سيطرة تنظيم النصرة الإرهابي.

استطاعت الإطاحة بالعديد من قادة الصف الأول في التنظيم الإرهابي على مدار الاشهر الماضية, ليكتمل اليوم علمها بضربة أوجعت التنظيم, و أسفرت عن اغتيال الإرهابي أبو احمد شروخ مسؤول التفخيخ في النصرة بالقرب من ريف المهندسين بحلب

هذا و قضى أيضا قبل أيام، ثلاثة من عناصر هيئة تحرير الشام وجرح آخرون، جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة تقلهم على طريق دركوش – عين الزرقا بريف إدلب الغربي.

فيما اغتيل قبل أيام، عنصرين لهيئة تحرير الشام في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.



كما قالت مصادر ميدانية إن اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام تعرضا لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في الحي الغربي من مدينة خان شيخون، فارقا الحياة على الفور، فيما لاذ مطلقو النار بالفرار.

صحيفة بريس