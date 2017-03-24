عمليات مكثفة على بؤر إرهابيي “جبهة النصرة” شمال حي جوبر

قضت وحدات من الجيش العربي السوري على العديد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له خلال عمليتها العسكرية المتواصلة لاجتثاث مجموعاته التي تسللت إلى منطقة المعامل شمال حي جوبر على الأطراف الشرقية لدمشق.



ونفذت وحدات الجيش منذ منتصف الليلة الماضية ضرباتها المدفعية والصاروخية على بؤءر الإرهابيين في محيط المغازل والمناسج في حين دارات اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين عناصر الجيش من جهة والمجموعات الإرهابية التكفيرية من جهة أخرى على أكثر من محور في المنطقة.



ولاتزال الضربات والاشتباكات متواصلة وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين صفوف إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات التابعة له وتدمير العديد من أوكارهم ونقاط تحصنهم.



وأسفرت العمليات العسكرية للجيش على مواقع الارهابيين شمال حي جوبر خلال الأيام الثلاثة الماضية عن مقتل أكثر من 157 إرهابيا وتدمير 25 آلية من بينها 3 عربات مفخخة على مختلف محاور الاشتباك.



وبالتوازي مع الاشتباكات على محور منطقة المعامل نفذ الطيران الحربي السوري اليوم ضربات جوية على محاور تحرك وخطوط إمداد الإرهابيين القادمة من عمق الغوطة الشرقية باتجاه شمال حي جوبر أسفرت عن تدمير العديد من آلياتهم وإيقاع قتلى ومصابين بين صفوفهم.



وأحبطت وحدات الجيش أمس جميع محاولات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات التابعة له لفك الطوق عن المجموعات الارهابية المحاصرة في منطقة المعامل وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

سانا