عمل جراحي نادر بمشفى الأطفال في طرطوس

نجح الكادر الطبي في قسم جراحة الأطفال بالهيئة العامة لمشفى الأطفال في طرطوس بإجراء عمل جراحي نادر وهو توسيع ثنائي الجانب للحالبين بطريقة بوليتانو لطفل عمره ستة أشهر وتم تخريجه من المشفى وهو الآن بحالة جيدة.



وقال الدكتور سلمان برو رئيس قسم جراحة الأطفال بالمشفى الذي أجرى العمل الجراحي للطفل إن التشوهات البولية تعتبر من أشيع التشوهات الخلقية عند الأطفال،لافتاً إلى شح العلامات السريرية للتشوهات البولية التي تظهر عند الأطفال والتي كانت في معظم الأحوال سبباً في الوصول إلى حالات الغسيل الكلوي عند البالغين.



وأضاف إنه وبفضل أدوات التشخيص الحديثة أصبح بالإمكان الكشف عن هذه الحالات في المرحلة الجنينية قبل الولادة وهذا ما حدث مع الطفل (ب م) ذدو الستة أشهر وهي ميزة إضافية لندرة الحالة لأن هذا النوع من العمليات لا يجرى إلا بعد أن يجتاز الطفل عامه الأول.



من جهته أكد الدكتور ياسر جورية مدير عام الهيئة العامة لمشفى الأطفال أن الكوادر الموجودة بالمشفى متميزة على مستوى سورية حيث أجرى العديد من العمليات النادرة.