عمل جراحي لبناء عظم الفك ذاتيا في مشفى الشرطة

نجح فريق طبى فى مشفى الشرطة بدمشق بإجراء عمل جراحى دقيق لشاب فى الرابعة عشرة يعانى نقص نمو فى النصف الاعلى من الوجه باستخدام تقنية موسعات /زوريش/البانية للعظم ذاتيا والتى تستخدم لاول مرة فى سورية.



وبين رئيس الفريق رئيس شعبة جراحة الفكين بالمشفى الدكتور خالد العوف أن المريض يعاني حالة نقص نمو فى منتصف الوجه ناتج عن تشوه خلقى يزداد مع تقدم العمر ويسبب مشاكل نفسية وعضوية تتمثل بصعوبة التنفس والكلام والاكل موضحا ان العملية اجريت بتقنية خاصة تستخدم لاول مرة فى سورية وهى غير متوافرة محليا حيث تكفل المشفى بتأمينها.



ولفت الدكتور العوف أن العملية تمت بمشاركة أربعة اطباء مقيمين بتخصص الجراحة الفكية بالمشفى واستمرت خمس ساعات مبينا ان هذه الموسعات تسهم فى بناء الفك وتوسيعه نحو الامام وهى مصنوعة من مادة التيتانيوم وذات تكلفة عالية.



وبحسب الدكتور العوف أن التقنية المستخدمة تسهم بتوسع عظم الفك بشكل يومى /1/ مم وتحدد حاجة التوسيع حسب حالة كل مريض حيث يحتاج المريض الذى اجريت له العملية الى عشرين يوما لضمان توسع ب /20/ مم يتم بعدها تثبيت الموسعات ومن ثم ازالتها جراحيا بعد ستة اشهر.



وأكد الدكتور العوف أن شعبة جراحة الفكين بمشفى الشرطة بدمشق موءهلة بشكل كامل لاجراء العمليات الجراحية المعقدة وبأفضل التقنيات وبكوادر وطنية مشيرا الى ان تطبيق هذه التقنيات فى سورية يسهم بعلاج عدد من التشوهات الفكية التى زادت نتيجة الاصابات الحربية.



سانا