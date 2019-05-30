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عمل جراحي غير مسبوق في مشفى الباسل بطرطوس

أُجريت عملية جراحية فريدة وغير مسبوقة في مشفى الباسل بطرطوس الوطني ، حيث تعد الأولى من نوعها في المشفى، وبإشراف عدد من الأطباء.


وأفاد الدكتور الأخصائي في الجراحة العامة والتنظيرية والمشرف على العمل الجراحي النوعي وفيق رستم  أن “المريض “ع . ع” البالغ من العمر 67 عاماً من ريف طرطوس، أُجري له عملية استئصال ورم مستقيم على بعد حوالي 7 سم من فوهة الشرج” .


وتابع الدكتور رستم قائلاً “وبسبب ظروف المريض القلبية، وضيق الحوض وعمقه الشديدين لديه، وبعد استشارات طبية، أُجري له شرج مضاد للطبيعة” مضيفاً ” وبعد أربعة أشهر طلب المريض تبديل مفصل ورك أيسر على جهة الكولوستومي،و لا تجرى له إلا بعد إزالة الكولوستومي” .

وأردف الدكتور الجراح “فتم إجراء دراسة للمريض تبين من خلالها خلوه من الإنتقالات” مبيناً “وعلى ضوء نتائج العملية السابقة التي أجريت للمريض في العام الماضي بمشفى خاص، وبناء على نتيجة تحليل الورم، تقرر إجراء عملية إزالة الكولوستومي و إعادة المجرى الهضمي لطبيعته”.

وذكر الدكتور رستم أنه “بسبب الظروف المرافقة مثل قصر في طول القطعة الباقية من المستقيم لدى المريض، والضيق الشديد في حوض المريض و استحالة إجراء مفاغرة يدوية أو بالستابلر له، قمت بإجراء جديد لم يتم إجراءه سابقاً في المشفى” .

وأوضح الدكتور رستم أن “العملية تتلخص بتحضير القسم القريب من الكولون و تحريره و جرّه إلى فوهة الشرج الطبيعية و إخراجه منها لمسافة أكثر من ١٠ سم بعد تحضيرها بشكل مناسب” مردفاً “مع المحافظة على التروية الجيدة، و عدم وجود شد أو ضغط أو فتل على الكولون ، حيث تم تثبيته على فوهة الشرج”.


وبحسب الدكتور الجراح بأنه “تم تخريج المريض بعد خمسة أيام وهو بحالة عامة جيدة”.


وأشار الدكتور رستم إلى أنه “تمت متابعة المريض في مشفى الباسل عدة مرات، و بعد مرور خمسة عشر يوماً تم قطع القسم الخارجي الباقي من نقطة التحام القطعة القريبة مع القطعة البعيدة لديه” مضيفاً “و مضى على المريض مايقارب الشهرين وهو يخرج الفضلات بشكل إرادي و يستمسك بشكل طبيعي” .


يُشار إلى أن فريق العمل الجراحي النوعي، مؤلف من الأطباء المقيمين للإختصاص الدكتور ساري جرجس والدكتور حسن سليم إضافة إلى طبيب التخدير الدكتور حسان هولا، والمشرف على العمل الجراحي الدكتور الجراح وفيق.

 


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