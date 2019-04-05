عمره أكثر من ١٠٠٠ عاما.. سيف أثري ينجو من البيع في اللاذقية

ألقى فرع الأمن الجنائي في محافظة اللاذقية القبض على كل من المدعوين (ع-د) مواليد 1972 و(ع-س) مواليد 1968 لإقدامهما على الاتجار بالآثار وعرض عدة قطع للبيع.



وأكد مصدر في فرع الأمن الجنائي أنه ” من بين القطع الأثرية التي اقدم المدعوان (ع -د) و ( ع-س) على عرضها للبيع سيف أثري طلبوا ثمنه أكثر من 100 مليون ليرة سورية”.



وأشار المصدر إلى أنه ” تم مصادرة القطع مع السيف الذي تبين بعد اجراء الخبرة عليه بأنه أثري ويقدر عمره بأكثر من 1000 عاماً”.



وبيّن المصدر أنه “تم تسليم السيف لمديرية الآثار في اللاذقية وما تزال التحقيقات جارية لإلقاء القبض على باقي الشركاء ومعرفة مصدر السيف”.



وأوضح المصدر أنه “تم تنظيم الضبط اللازم وسيتم تقديم المقبوض عليها للقضاء أصولاً”.



وكان فرع الأمن الجنائي في اللاذقية قبض على أب وابنه الحدث لإقدامهما على سرقة ونشل الأجهزة الخليوية من المحلات والمواطنين على مواقف الباصات والأماكن المزدحمة ضمن مدينة اللاذقية.

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