عمران السويداء: بدء التشغيل التجريبي لمعمل البلوك الآلي

وبين أن تشغيل المعمل يأتي ضمن توجه الفرع للتوسع في النشاط الاستثماري من خلال إقامة عدة مشروعات من بينها تنفيذ مول تجاري تابع له بكلفة نحو 190 مليون ليرة مؤءلف من طابقين بمساحة طابقية تبلغ نحو 500 متر مربع ويهدف إلى بيع المواد المتنوعة التي يتعامل بها حيث تم البدء مؤخرا بأعمال اكساء المول الذي تم إنجازه على الهيكل ومن المتوقع وضعه في الخدمة بعد نحو شهرين.