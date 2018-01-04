عمران السويداء: بدء التشغيل التجريبي لمعمل البلوك الآلي
بدأ فرع المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء (عمران) بالسويداء مرحلة التشغيل التجريبي لمعمل البلوك الآلي العائد للمؤسسة بكلفة نحو75 مليون ليرة وبطاقة إنتاجية أولية تبلغ نحو 800 بلوكة بالساعة.
وأوضح مدير فرع المؤسسة ياسر ملاك أن المعمل سيزود السوق المحلية بمادة البلوك الآلي بنوعيه العادي والهوردي حيث سينافس المنتج مثيله في الأسواق فيما يتعلق بالسعر والجودة إضافة إلى مساهمته بتشغيل أياد عاملة إضافية.
وبين أن تشغيل المعمل يأتي ضمن توجه الفرع للتوسع في النشاط الاستثماري من خلال إقامة عدة مشروعات من بينها تنفيذ مول تجاري تابع له بكلفة نحو 190 مليون ليرة مؤءلف من طابقين بمساحة طابقية تبلغ نحو 500 متر مربع ويهدف إلى بيع المواد المتنوعة التي يتعامل بها حيث تم البدء مؤخرا بأعمال اكساء المول الذي تم إنجازه على الهيكل ومن المتوقع وضعه في الخدمة بعد نحو شهرين.
ولفت ملاك إلى أن الكتلة النقدية الإجمالية لمبيعات الفرع بلغت خلال العام الماضي نحو 5ر4 مليارات ليرة بزيادة تبلغ نحو 400 مليون ليرة عن مبيعات نفس الفترة من عام 2016 وذلك مرده إلى التنوع في تشكيلة المواد التي يتعامل بها والدور المهم له في التدخل الإيجابي بالسوق المحلية من خلال تأمين وتوفير كل مواد البناء لجهات القطاعين العام والخاص عن طريق الشراء المباشر أو البيع بالأمانة.
واشار إلى أن الفرع ومن خلال صالة البيع العائدة له يسهم بتوفير تشكيلة من مواد البناء للمواطنين لشرائها بشكل مباشر أو بالتقسيط وبأسعار منافسة وبشروط مريحة للعاملين في الدولة حيث يتوفر لديه مواد السيراميك وإكسسوارات الأدوات الصحية والخلاطات ومعظم تجهيزات المطابخ والحمامات وأجهزة الطاقة الشمسية والمكيفات والأبواب الجاهزة وإكسسواراتها وغيرها.
كما دعا ملاك إلى رفد الفرع بالعدد اللازم من العاملين خاصة من الفئتين الثانية والثالثة من الذكور حصرا نظرا لظروف العمل مع ضرورة توريد مواد بناء ومواد صحية بطريقة الأمانة له بهدف تنشيط العمل وتجديد بعض الآليات والسيارات الشاحنة بغية رفع مستوى الأرباح وتوفير نفقات الصيانة والإصلاح.
هذا ويبلغ عدد العاملين في فرع عمران بالسويداء 109 عمال.
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