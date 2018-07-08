عمران الزعبي إلى مثواه الأخير وسط حضور رسمي وحزبي وشعبي

شيع أمس جثمان نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية وزير الإعلام الأسبق عمران الزعبي وسط حضور رسمي وحزبي وشعبي واسع ومهيب.وشيع الجثمان من مشفى الشامي إلى مقبرة باب الصغير بدمشق حيث ووري الثرى، بعد أن مر الموكب في ساحة الأمويين وتوقف ليقوم العاملون في مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بإلقاء التحية على الوزير الراحل.



وشارك في التشييع وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام وعدد من الوزراء ومن رؤساء الحكومات السورية السابقة، والأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال وجميع أعضاء القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي، وذلك بعد أن كان قد أم بالمصلين في صلاة الجنازة مفتي الجمهورية الشيخ أحمد بدر الدين حسون.



والزعبي الذي وافته المنية أمس الأول بعد صراع مع المرض من مواليد دمشق 1959 ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق وعمل بالمحاماة وله عدد من المؤلفات والدراسات والأبحاث السياسية والقانونية والإعلامية.



وعين الزعبي وزيراً للإعلام عام 2012 وفي عام 2016 عين نائباً لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية واستمر في منصبه حتى وفاته.وأمس الأول نعت كل من الجبهة الوطنية التقدمية والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ووزارة الإعلام ونقابة المحامين الزعبي.كما نعت الأحزاب السياسية في سورية الزعبي، وكذلك عدد من الاتحادات والشخصيات السورية التي أشادت جميعها بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والنبيلة والإنسانية التي رافقت مسيرة حياته المهنية والشخصية.