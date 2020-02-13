عمر السومة يعود من الإصابة

عاد النجم السوري عمر السومة للمشاركة في تدريبات ناديه الأهلي السعودي بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في الكتف.



وكان السومة قد غاب عن مباراة الأهلي أمس ضد الوحدة الإماراتي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، التي انتهت بالتعادل 1-1.



وتواجد السومة في التدريبات الجماعية بعدما أنهى البرنامج التأهيلي، ومن المنتظر أن يكون اللاعب جاهزاً للمشاركة في اللقاء المقبل، حيث سيكون قرار مشاركته فنياً من عدمها بيد المدرب السويسري جروس.



وغاب السومة لمدة أسبوعين منذ مشاركته ضد أبها في المرحلة 15 من الدوري السعودي للمحترفين.