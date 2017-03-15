عمدة فرنسي يواجه غرامة بـ 1800 يورو لتحريضه على أطفال المسلمين

مثل عمدة مدينة بيزييه الفرنسيةروبير مينارأمام المحكمة بتهمة التحريض على الكراهية، إثر تصريحاته العام الماضي التي هاجم فيها مباشرة الطلاب المسلمين في مدارس مدينته.



وحضر مينار أمام المحكمة الجنائية في باريس لاتهامه بالتحريض على الكراهية فيما يتعلق بتصريحين أدلى بهما عام 2016، حيث أشار ضمن أحدهما في مقابلة مع قناة "ABC" الإخبارية الفرنسية في أيلول الماضي، أنه من غير الطبيعي "في مدرسة بوسط المدينة التي أترأس إدارتها أن أجد 91% من الأطفال من المسلمين، بالفعل هذه مشكلة".



وفي الشهر ذاته، في اليوم الأول من العودة المدرسية كتب مينار في تصريح له على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أنه "بالعودة إلى الفصول المدرسية، سوف نجد الدليل على أن الصورة الحالية قد استبدلت تماما صورتنا الفرنسية القديمة".



وصاغ عبارة "GreatReplacement" أو الاستبدال الكبير، الكاتب الفرنسي رينو كامو الذي أدين بتهمة التحريض على الكراهية أيضا في عام 2014، وحكمت المحكمة حينها بتغريمه ماديا.



ويواجه مينار، في حال إدانته رسميا بالتحريض على الكراهية، غرامة تقدر بـ 1800 يورو يتوجب دفعها في غضون 60 يوما، كما أنه سيواجه عقوبة السجن لمدة سنة كاملة إذا ما امتنع عن دفع الغرامة.



ولم يظهر مينار أي ندم، بشأن تصريحاته، خلال المحاكمة، مشيراً الى أن "الخطاب المثير للجدل حول هذا الموضوع قابل للنقاش لأنه أراد رسم صورة حقيقية لما يجري في المدارس الفرنسية".

وكالات