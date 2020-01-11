عمان تنعى سلطانها

أعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت. وبدأ التلفزيون في بث القرآن الكريم. وأضافت الوكالة أن ديوان السلطان يُعلن "الحداد وتعطيل العمل الرسميّ للقطاعَين العام والخاص لمدّة ثلاثة أيّام وتنكيس الأعلام في الأيّام الأربعين القادمة".



وكان الإعلام العماني نقل الثلاثاء عن ديوان البلاط السلطاني قوله إنّ "حال السلطان قابوس مستقرّة" منذ ملازمته المستشفى أخيراً.

مجلس الدفاع

وفي وقت لاحق، نشر مجلس الدفاع العماني دعوةً موجهة إلى مجلس العائلة المالكة لتحديد مَن تنتقل إليه ولاية الحكم.



وأشارت وكالة الأنباء الرسميّة إلى أنّ وفاة السلطان جاءت "بعد نهضة شامخة أرساها خلال 50 عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 من شهر يوليو (تموز) عام 1970، وبعد مسيرة حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة وأسفرت عن سياسةٍ متّزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا". والسلطان قابوس غير متزوج ولا ابناء واشقاء له. وهو كان يتلقى العلاج من سرطان في القولون بحسب دبلوماسيين.وتكثفت الاخبار حول وضعه الصحي في الأسابيع الأخيرة منذ عودته من بلجيكا حيث خضع لفحوص طبّيّة. وكانت زياراته المتكرّرة لألمانيا بدافع العلاج قد أثارت القلق حول خلافته واستقرار البلاد التي تؤدّي بانتظام دور الوسيط بين الدول الغربية وإيران.



وفور إعلان الوفاة دعا مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عمان مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.



السلطان قابوس كان مقلاً في إطلالاته الإعلامية، ويعد صاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب. ولد العام 1940 في 10 يناير (كانون الثاني) وهو الحاكم الثاني عشر لأسرة آل بو سعيد. وكان يطلق على الحاكم لقب إمام قبل أن يطلق عليه لقب سلطان.



وطالما لعب السلطان قابوس أدواراً اقليمية احيطت دائماً بالسرية، مما جعل عمان مركزاً مهماً للقاءات الدولية. قابوس بن سعيد حصل في اميركا على جائزة السلام الدولية من 33 جامعة ومركز ابحاث ومنظمة اميركية. كذلك منحته الجمعية الدولية الروسية جازة السلام العام 2007.



