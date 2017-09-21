عمال كوريا الشمالية يبدؤون بمغادرة قطر والكويت

بدأ عمال كوريا الشمالية مغادرة قطر والكويت، عقب إيقاف الدولتين الخليجيتين تجديد التأشيرات، لتقطعان بذلك مصدراً للدخل بالعملات الأجنبية لبيونغ يانغ.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام الجمعية العامة، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على تكثيف الضغط على كوريا الشمالية للتخلي عن أسلحتها النووية، مستغلاً أول خطاباته في المنظمة الدولية للتعامل مع ما وصفه بـ”أكبر تحد” في العالم.

ويقيم آلاف العمال من كوريا الشمالية في منطقة الخليج، ويعمل أغلبهم في مواقع البناء، كما وتستضيف الكويت البعثة الدبلوماسية الوحيدة لبيونغ يانغ في المنطقة، وقد اتخذت مطلع الأسبوع الجاري خطوات لطرد السفير وتخفيض العلاقات الدبلوماسية.

وقالت قطر، التي تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2022، إنها “تلتزم تماماً بجميع عقوبات الأمم المتحدة، وإنها أوقفت إصدار التأشيرات لمواطني كوريا الشمالية بعد جولة العقوبات السابقة في عام 2015”.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة القطرية في بيان: “البلاد لم يكن بها أي عمال من كوريا الشمالية يعملون في أي مواقع بناء لكأس العالم”، “بعض الشركات كانت توظف كوريين شماليين قبل 2015”.

وذكر المكتب، أن هناك نحو ألف عامل، لكن هذا العدد ينخفض سريعاً لأن العقود تنتهي ولأن تجديد التأشيرات لمواطني كوريا الشمالية توقف.

وقال مصدر مطلع لرويترز، إن “أغلبية الكوريين الشماليين العاملين في قطر سيغادرون على الأرجح في أول ستة أشهر من عام 2018 مع نهاية عقودهم”.

من جهته، أكد مصدر كوري شمالي، أن الكويت أمهلت السفير سو شانغ سك، شهراً لمغادرة البلاد، التي تستضيف نحو 3 آلاف مواطن من بيونغ يانغ.

وكانت الكويت أكدت أنها ستخفض التمثيل الدبلوماسي إلى قائم بالأعمال، وأنها منعت إصدار التأشيرات للكوريين الشماليين، وأوقفت الرحلات الجوية المباشرة، وقطعت العلاقات التجارية عقب عقوبات الأمم المتحدة في آب الماضي.

وكالات