عمال طوارئ كهرباء في طرطوس “ يشربون العرق أثناء الدوام الرسمي” ..

اشتكى مواطنون من بلدة الشيخ سعد بطرطوس أن “التيار الكهربائي في بلدتهم يتميز بانقطاعه لفترات طويلة وأعطاله الكثيرة ، وأن عمال طوارئ في مركز الشيخ سعد كانوا “سكرانين” أثناء مراجعتهم لتقديم شكوى.



وبيّن المشتكون أنه “تصل فترة انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 10 ساعات يومياً بشكل متواصل، وفي بعض الأحياء لثلاثة أيام كاملة، وعندما تأتي تكون ضعيفة جداً”.



وأكد المشتكون على أنهم “قاموا بالإتصال بمركز طوارئ الشيخ سعد طالبين منهم المساعدة، فأجابوهم أن العطل في شبكة التوتر وهو خارج عن استطاعتنا”.



وأضاف المشتكون: “عند التحقق من سبب العطل الحقيقي، بعد الإستعانة بكهربائي، تبين أن العطل في قاطع المحولة ولاعلاقة لشبكة التوتر بالعطل لا من قريب ولا بعيد”.



وأكمل المشتكون: “عندها ذهبنا إلى المركز لمواجهتهم بحقيقة العطل، وإذ بنا نتفاجئ بأن عاملين اثنين يشربان “العرق” في مكان عملهم، فقلنا لأحدهم أنت تشرب و”تسكر” والمواطنين ينتظرون منكم إصلاح أعطال الكهرباء”.



وأردف المشتكون: “ما كان من الموظف إلا أن جاوبنا بطريقة سيئة قائلاً: “التزموا أدبكم وحدودكم بدي إسكر وماني سائل””.



وأضاف المشتكون أنه “لشدة إفراط العامل في تناول “العرق” لم يعي ما يقول، وأصر على أن العطل مصدره شبكة التوتر وليس من القاطع، بعدها توجه “الكهربجي” الذي كان معنا، وقام بإصلاح القاطع”.



واشتكى أيضاً عدد من المواطنين في عدة أحياء من مدينة طرطوس ومناطق الدريكيش وبانياس والقدموس، من سوء وضع التيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين وانقطاعه المستمر، أثناء فترة الوصل.



إضافة إلى انقطاع التيار لساعات طويلة ولأيام حتى في ضاحية الأسد بالمدينة، ومؤسسة الكهرباء “لا حياة لمن تنادي”، بحسب وصفهم.



وعن أسباب ذلك، أوضح مدير التشغيل في مؤسسة كهرباء طرطوس المهندس منير درويش لتلفزيون الخبر أن “عدم استقرار التيار الكهربائي وزيادة ساعات التقنين، مردّه الأحمال الكبيرة والزائدة على المحولات والطاقة الكهربائية”.



وأردف درويش: “إضافة إلى الاستخدام غير المشروع للتيار الكهربائي، والعواصف المطرية والرياح القوية، وعدم ترشيد الطاقة واستخدامها بشكل صحيح ومناسب في المنازل”.



وبيّن درويش أن “أسباب تأخر إصلاح الأعطال في بعض المناطق، نتيجة الظروف الجوية القاسية والصعبة التي يتعرض لها العمال أثناء قيامهم بأعمال الصيانة”.



وتابع: “خلال هذه الفترة كل ورشاتنا في حالة استنفار وجهوزية، ويجب التروي من قبل المواطنين ومساعدتنا لا ذمَّنا”.



يُذكر أنه خلال شهر تشرين الثاني الماضي، تم البدء في التقنين التيار الكهربائي بمحافظة طرطوس، بمعدل 4 ساعات وصل وساعتين قطع، وازداد بعدها التقنين ليصبح 3 قطع نهاراً مقبل 3 تغذية وخلال الليل 2 قطع مقابل 2 تغذية.



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