عمال «دفن الموتى» يطالبون بتصنيف عملهم من الأعمال الخطرة

طالب عمال الدولة والبلديات بدمشق بضرورة تصنيف عمل العاملين في معمل معالجة النفايات الصلبة والعاملين في مجابل الإسفلت وإنتاج البلاط ومكتب دفن الموتى من الأعمال الخطرة والشاقة والتي تندرج من حيث الخطورة ضمن الأعمال التي شملها المرسوم 346 لعام 2006 لجهة معايير احتساب سنوات الخدمة وبلوغهم سقف المعاش.

وأشار أعضاء النقابة إلى استجابة مؤسسة مياه دمشق لمطالبة النقابة بتأمين سترة جلد لعمال المياه في ريف دمشق واستفاد منه 1347 عاملاً وكان لا يتجاوز عدد المستفيدين في السنوات السابقة 630 عاملاً، وكذلك إعادة منح الوجبة الغذائية بعد توقفها لعدة سنوات، وبين رئيس النقابة أنه تم التوصل إلى حل نهائي مع مؤسسة الاتصالات فيما يتعلق بمشاركة التنظيم النقابي في الهيئة العمومية للصندوق التعاوني وتعديل القرارات السابقة التي ألحقت الضرر بعمال الاتصالات في جميع المحافظات وأعادت إليهم حقوقهم المالية، وتم تأمين مدرسة في السكن الوظيفي لأبناء العاملين في هيئة الاستشعار عن بعد.