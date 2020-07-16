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على كلفته الخاصة..طالب هندسة يبتكر جهاز تعقيم لجامعة «تشرين» في اللاذقية

ابتكر الشاب السوري محمد يحيى النجار، طالب في كلية هندسة ميكاترونك جهاز تعقيم ذاتي بخبرته في الهندسة وبأدوات بسيطة، وعلى كلفته الخاصة، ليستخدم ابتكاره على بوابة جامعة تشرين بغرض تعقيم أيدي الطلاب.

وقال نجار: إن "فكرة الجهاز تخدم آليات التعقيم الذاتي للأفراد، حيث يمكن لكل شخص أن يضع يده ضمن الجهاز لثانيتين، فيقوم الجهاز بوضع كمية مدروسة من المعقم عليها".

جاءت الفكرة بحسب نجار، "بعدما رأيت انزعاج الطلاب من الانتظار عند بوابة الجامعة، حتى يقوموا بعمليات التعقيم ".موضحاًأن "الجهاز مرفق بمعلومات تشرح كيف يمكن للشخص استخدامه، سواء في التعقيم أو في استغلاله في مجالات أخرى”، مبيناً أن "المواد التي يحتاج إليها الابتكار هي بخاخ يدوي ومحرك وحساس حركة أو حساس مسافة ومتحكم”، مشيراً إلى أن “الاحتياجات السابقة ممكن أن تتغير وفقاً للاستخدام".


لفت نجار إلى أن "فكرة الجهاز غير ممولة من أي طرف، بل هي دعم ذاتي، ووصلت تكلفته إلى ما يقارب 40 ألف ليرة سورية".

 

 


تلفزيون الخبر