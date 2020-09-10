على غرار الغاز السكر والأرز عبر رسائل نصية!

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مواعيد لبيع مخصصات مادتي السكر والأرز على البطاقة الإلكترونية "الذكية" وفق رسائل نصية تصل للمواطنين عبر أجهزتهم الخلوية.



وفي تصريح لوسائل إعلام محلية أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت علي سليمان أن المؤسسة السورية للتجارة ستبدأ اعتباراً من مطلع تشرين الأول القادم ببيع مادتي السكر والأرز للمواطنين وفق رسائل نصية قصيرة».



وبين أنه تم «اتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتصل هذه الرسائل إلى المواطنين في مواعيدها المحددة وبشكل واضح».



سليمان كشف بأنه «سيتم تقسيم أعداد الرسائل النصية حسب الطاقة الاستيعابية لكل صالة وسيتم تنفيذ هذه الخدمة عبر تطبيق على الموبايل، حيث تتمكن العائلة من خلاله من اختيار الصالة المناسبة لها والكمية المراد شراؤها على أن تستلم العائلة مخصصاتها خلال يومين وفي حال عدم حصول ذلك يمكن إعادة الطلب لأخذ دور جديد».



واعتبر أن «هذا الإجراء سيحد من الازدحام إضافة إلى أنه سيتم استخدام سيارات جوالة تعمل وفق نظام ماستر أي من تصله الرسالة النصية بموعد استلامه وصادف إحدى هذه السيارات يستطيع مباشرة أن يشتري مخصصاته منها وهذا يسهم بتخفيف حالة الازدحام أيضاً».



هذه الآلية طبقتها الوزارة على مادة الغاز ببيعها عبر البطاقة الذكية، وموعد محدد لإرسال رسائل النصية، لاستلام جرة الغاز، ليتسبب الأمر بتأخر لشهر ونصف لاستلام الرسالة. وسبق أن أقرت الوزارة بيع الخبز عبر البطاقة الذكية بعدما، كان عبر منافذ الأفران، ما سبب بازدحام كبير، في ظل انتشار وباء كورونا في البلاد.