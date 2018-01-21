سورية تنفي ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
أردوغان يواصل جرائمه بحق السوريين ويقصف قرى وبلدات بريفي حلب والحسكة
بسبب العاصفة... انهيار 48 برج توتر عالي و 148 عمود خشبي كهربائي في سورية
إعادة فتح معبر نصيب: رغبة أردنية... وممانعة إسرائيلية سعودية أميركية!
لقاء ثلاثي لحسم ملف «سوتشي»: أنقرة تروّج لـ«حصار عفرين»
الوجود الأميركي المُقنّع بـ«قوات سوريا الديموقراطية»: الرقة تحت الاحتلال
لافروف: تحالف واشنطن لا يقاتل تنظيم جبهة النصرة في سورية
نصر الله: الولايات المتحدة أنشأت تنظيم داعش الإرهابي لإيجاد مبرر لعودتها إلى المنطقة
إعادة فتح موانئ اللاذقية وطرطوس وأرواد أمام الملاحة البحرية
لافروف وغوتيريس يجددان التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية
لافروف : الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين في سورية أسلحة كيميائية
دمشق تعلن موافقتها على حضور اجتماع «فيينا»
الجيش السوري سيحسم عسكرياً في عفرين كما إدلب.. و تركيا بين ’النصرة’ و الأكراد
الجيش يحاصر أبو الظهور من ثلاث جهات..ويسيطر على بطيحة
موسكو تقرر دعوة أعضاء مجلس الأمن الدائمين للمشاركة في (سوتشي) بصفة مراقبين

على ذمة العدل: انخفاض أخطاء القضاة في الفترة الماضية

 

كشف مصدر قضائي أن نسبة الأخطاء القضائية انخفضت خلال الفترة الماضية من 50 إلى 15 بالمئة، موضحاً أن هذه الأخطاء كانت ناجمة عن تسرع في اتخاذ القرارات وليست مقصودة من القضاة.

ورأى المصدر أن من أهم أسباب انخفاض الأخطاء تخفيف الإجراءات الإدارية التي اتخذتها وزارة العدل أخيراً، ضارباً مثلاً موضوع كف البحث كان يحتاج إلى إجراءات كثيرة حالياً أصبحت الأمور بسيطة وذلك أنه من حق المواطن مراجعة النيابة العامة مباشرة وأخذ حقه بنفسه.

وأعلن المصدر أن هناك شكاوى بحق قضاة تتعلق بأنهم تسرعوا في إخلاءات السبيل، مؤكداً أن معظمها كيدية لأنها لا ترضي الطرف الآخر وبالتالي فإن إدارة التفتيش تدرس هذه الشكوى والأسباب التي دفعت القاضي إلى اتخاذ القرار.

وأضاف المصدر: إدارة التفتيش لا تدخل في قناعة القاضي ولا تلغي قراره، موضحاً أن القاضي لا يخطئ في مسألة إخلاء السبيل ولكن من الممكن أن بعضهم يتسرع في اتخاذ مثل هذا الإجراء.

محمد منار حميجو

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.