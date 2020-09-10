على ذمة «نقل طرطوس».. برنامج يمنع ابتزاز صاحب المركبة

أكد المهندس محمد يونس- مدير النقل في طرطوس أهمية تطبيق برنامج إدارة معاملات المركبات المركزي الذي دخل حيز التنفيذ في مديرية النقل في طرطوس منذ شهور، وتم من خلاله الربط الإلكتروني بين مديريات نقل ريف دمشق وحمص واللاذقية وحماة وإدلب والرقة ودمشق وحلب والقنيطرة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إنجاز المشروع في جميع مديريات النقل في المحافظات.



وبيّن يونس أن البرنامج يسهّل ويسرّع إنجاز معاملات المواطنين ويمنع تعرضهم لحالات ابتزاز، مؤكداً أن المعاملات التي كانت تأخذ أياماً يتم إنجازها الآن بدقائق, كما أن البرنامج يختصر نحو 200 ألف عملية حسابية في مديريات النقل, ويتيح إجراء جميع المعاملات من بيع وشراء وتجديد مركبات ونقل ملكية بموجب حكم قضائي وبيانات اطلاع ضمن المحافظة الموجود فيها صاحب العلاقة من دون الحاجة للسفر إلى المحافظة التي تم فيها تسجيل المركبة، لافتاً إلى أنه تم استثناء خدمة منح لوحات السيارات أو تبديلها من المعاملات التي يمكن تنفيذها مركزياً عبر برنامج إدارة المركبات، حيث يجب أن تجرى من قبل المديرية المسجلة فيها السيارة حصراً, وأشار يونس إلى أن المديرية قامت بتطبيق مشروع مرافق لبرنامج إدارة المركبات منذ الشهر الخامس وهو الدفع الإلكتروني, ما أدى إلى تسهيلات أكثر وإنجاز المعاملات من دون العودة لمديرية النقل وأتاحت للمواطن التسديد في أي مكان وعبر أي جهاز إلكتروني ، ولا بد من الإشارة إلى تجاوز الرسوم المالية المستوفاة من قبل المديرية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الـ 3 مليارات و262 مليون ليرة.

تشرين