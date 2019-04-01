على ذمة «تموين» ريف دمشق: شبه انعدام للمواد المهربة في الأسواق!

صرّح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق لؤي السالم بأن المواد المهربة والمجهولة المصدر أصبحت شبه معدومة في أسواق ريف دمشق، وذلك نتيجة تشديد الرقابة على الأسواق، ضمن حملة الوزارة على المواد المهربة، مع تركيز الحملة على المناطق الحدودية مع لبنان في محافظة ريف دمشق، ومنها مضايا وسرغايا والزبداني، حيث يتم تسيير دوريات بشكل يومي إلى تلك المناطق لضبط المواد المهربة والمجهولة المصدر.



وضبطت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق كمية نحو 1800 كيلو غرام من المواد الأولية منتهية الصلاحية التي تدخل في صناعة المنظفات ضمن مستودع معمل لإنتاج المنظفات في مدينة عدرا الصناعية، كما ضبطت في منطقة صحنايا مستودع معمل لإنتاج الكونسروة وبداخله كمية نحو 700 كيلو غرام من مادة الفليفلة المطحونة تظهر عليها علامات الفساد من وجود العفن والرائحة الكريهة، وكان يتم استخدامها في حشوة الزيتون، وكذلك تم ضبط ورشة لإنتاج الأجبان والألبان في منطقة خربة الورد، وضمنها كمية نحو 150 كيلو غراماً من مادة القريشة الفاسدة والمتعفنة.



وعليه تم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين وحجز الكميات المضبوطة من المواد المخالفة والمغشوشة، وتم إغلاق المستودعات والمعامل بالشمع الأحمر، وإحالة المخالفين على القضاء المختص.



وبيّن السالم أن جميع المنشآت الصناعية ضمن المناطق والمدن الصناعية في ريف دمشق تخضع لرقابة دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، موضحاً أنه يجري تسيير دورية متخصصة بشكل شبه يومي إلى مدينة عدرا الصناعية للرقابة على المنشآت الصناعية ضمنها، مع تبديل عناصر الدورية بشكل دائم.



ولفت إلى أن الدوريات تركز مراقبتها على المنشآت الصناعية، وخاصة التي كانت خارج الخدمة وعادت للعمل مجدداً في عدد من المناطق الصناعية مثل فضلون وتل كردي، وخاصة في حالات تلقي الشكاوي، وحدث أن تم إغلاق أكثر من معمل للكونسروة في مناطق صناعية ضبطت بمخالفات غش وتلاعب وتم إغلاقها بالشمع الأحمر لشهر أو أكثر واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص.



ولفت السالم إلى أنه عند ضبط أي مخالفة في معمل غير مرخص، يتم إغلاقه بالشمع الأحمر وتتم المراسلة مع محافظة ريف دمشق بطلب استمرار إغلاقه لحين استكماله لإجراءات الترخيص من المحافظة، وإن لم يستكمل إجراءات الترخيص، يبقى مغلقاً ولا يسمح بإعادة تشغيله.



الوطن