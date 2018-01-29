الجيش يفشل هجوماً جديداً على «المركبات» بحرستا
سوتشي ينطلق.. ومسودة بيانه: سورية ديمقراطية ولجنة للإصلاحات الدستورية
على خُطى أسلافه: الطيران التركي يُدمّر موقع عين دارة الأثري
الجيش يتقدم بريف حلب الجنوبي ويستعيد تلة اللوز
تضارب في الأنباء حول اتفاق لوقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية
«سوتشي» يعقد بمن حضر.. وموسكو: غياب معارضين له تبعات عديدة على الأرض
العدوان على عفرين يتواصل ولا إنجاز سوى زيادة في الدمار والضحايا!
معارضة الداخل تجمع على رفض «وثيقة مجموعة واشنطن»
واشنطن تواصل التصعيد «الكيميائي» ضد دمشق وموسكو
موسكو: مؤتمر سوتشي سيعقد في موعده ومقاطعة الهيئة لن تؤثر عليه
عدوان النظام التركي يتسبب بالمزيد من الضحايا بين المدنيين والدمار في منطقة عفرين
اتفاق على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وحرستا
الضباب يوقف “غصن الزيتون” في عفرين!
ديمستورا: قرار مشاركة الأمم المتحدة في سوتشي عائد للأمين العام
أنقرة تلوّح بغزو كامل الشمال السوري

على خُطى أسلافه: الطيران التركي يُدمّر موقع عين دارة الأثري

 

انضمّ موقع عين دارة الأثري إلى قائمة ضحايا العدوان التركي على منطقة عفرين السوريّة. واستُهدف الموقع (حوالى 7 كلم جنوبي عفرين) بقصف نفّذه الطيران التركيّ يوم الأحد، ما ألحق به أضراراً بالغة ودمّر معظمه. ويضم الموقع بقايا قرية زراعيّة من العصر الحجري الحديث، يُرجّح أنّها سُكنت قبل حوالى عشرة آلاف عام.

إضافة إلى معبد أثري يُقدّر عمره بأكثر من ثلاثة آلاف سنة، وكان مُكرّساً للربّة عشتار والإله حدد. ويشير بعض الدارسين إلى أنّ أساس المعبد يعود إلى الفترة الحثيّة (ما قبل الآراميّة). ويحيط بالمعبد سور من العهد البيزنطي مشيّد على أنقاض سور يوناني. وتضم منطقة عين دارة خمسة وستين تلاً أثرياً مسجلاً لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف وخمسة وعشرين مزاراً دينياً. وأسهمت بعثات التنقيب المتتالية في سنوات ما قبل الحرب في الكشف عن لُقى تعود إلى مراحل تاريخية مختلفة، منها المرحلة الآرامية، والمرحلة الأخمينية، والمرحلة السلوقيّة. أما المفارقة اللافتة فتتمثل في أن القرية السكنية في عين دارة كانت قد أُحرقت في الحقبة البيزنطية على يد السلاجقة الأتراك في عام 1086. ويهدد العدوان التركي مزيداً من المناطق التاريخية، أبرزها ثلاث محميات أثرية في منطقة جبل سمعان (من ضمنها قرية براد التي تضم ضريح مار مارون) مُدرجة على لوائح اليونسكو منذ عام 2011، تحت بند «القرى القديمة في شمال سوريا».

المصدر: الأخبار

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.