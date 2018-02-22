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على اوتوستراد “دمشق ــ درعا”.. عصابة تسرق أموالاً من السيارات

 

تمكن فرع الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء القبض على شخصين وهما المدعو ( م . ج ) وشقيقه ( أ . ج )، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على ارتكاب حادثتي سرقة مبالغ مالية من سيارتين كانتا متوقفتان على اوتوستراد دمشق ــ درعا، وهما:

– سرقة مبلغ / 350.000/ ثلاثمائة وخمسون ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( آسيا ).

– سرقة مبلغ /1.400.000/ مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية من سيارة نوعها ( بيك آب ).

كما اعترف المقبوض عليه ( م . ج ) بإقدامه على إشهار حربة حديدية على نفسه لثني عناصر الدورية عن توقيفه، وقيامه بتهديد أحد أقاربه عن طريق إرسال رسائل عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الضغط عليه ليتنازل عن مبلغ مالي مرتب في ذمته وقدره مليون ليرة سورية.

يجري العمل على تقديم المقبوض عليهما مع المصادرات إلى القضاء المختص.

المصدر: وزارة الداخلية

 

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