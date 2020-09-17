على الرغم من اختطاف عدد من الطلاب.. الاعتصامات مستمرة ضد ميليشيا “قسد” في الحسكة

نفّذ الطلاب والكوادر التعليمية في الحسكة اعتصامات أمام مديرية تربية الحسكة احتجاجاً على استمرار ميليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بالسيطرة على المدارس ومنع الطلاب في المناطق التي يسيطرون عليها من التعلّم.



وأكدت وكالة “سانا”أن المشاركين رفعوا في الاعتصام لافتات دعت إلى خروج “قسد” من المدارس والسماح للطلاب بإكمال تحصيلهم العلمي معتبرين استيلاء مسلحي الميليشيا على المدارس مخططاً صهيونياً أمريكياً.



وقال مدير مدرسة أبي تمام ماهر المهشم: “إن الاعتصام اليوم يهدف لكشف نوايا ميليشيا “قسد” التي تريد فرض التجهيل والتخلف والأمية وتنفيذ جريمة بحق آلاف الأطفال والشباب”.



وأشار المعلم حسون الشامخ إلى أن “انتهاكات قسد وممارساتها تهدد مستقبل جيل كامل وتعمل على تشويه البنية الفكرية لديهم بفرض مناهج انفصالية بالقوة” داعياً إلى ضرورة الضغط على ميليشيا “قسد” لإخراجها من المدارس وإبعاد كل المظاهر المسلحة عن المراكز العلمية.



ويأتي استمرار الاعتصامات والاحتجاجات من قبل أهالي المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “قسد” على الرغم من إقدام مسلحي الأخيرة مؤخراً على اختطاف عدد من الطلاب واعتدائها بالضرب على الكوادر الإدارية والتعليمية والطلاب المعتصمين أمام ثانوية الشهيد حنا عطا الله للمتفوقين في مدينة الحسكة.