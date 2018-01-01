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على أرض المعارض .. معرض صنع في سورية 2018 ينطلق شباط القادم

 

ضمن سلسلة معارض “صنع في سورية” 2018، أعلن اتحاد المصدرين واتحاد غرف التجارة السورية، وغرفة صناعة دمشق وريفها، عن إقامة معرض “صنع في سورية” وذلك في الفترة الممتدة من 22 إلى 25 شباط القادم، على أرض مدينة المعارض بدمشق.

إياد محمد الخازن في اتحاد المصدرين قال: أن معرض “صنع في سورية شباط ٢٠١٨” سينفض غبار الحرب عن جبين الصناعي السوري الذي سيعانق أشقائه العرب بعد انقطاع طويل فرض على كليهما.

وأضاف محمد: المعرض سيستقطب أكثر من ألف زائر، من عدة بلدان عربية ليبرهن للقاصي والداني أن آلاتنا مازالت تنبض بالحياة، وسيبرهن بما سيعرض به من إبداع في موضة الأزياء أن الصناعي السوري خرج من أزمته شامخاً ومازال يحتفظ بإرثه من الذوق والتطور في صناعة الالبسة.

المصدر: الاقتصاد اليوم

 

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