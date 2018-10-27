دي ميستورا يعوّل على «الثلاثي الضامن»: «توافق الجميع» شرطُ إنقاذ «الدستورية»
النمسا... «فضيحة لجوء جنرال أمن سوري»
وزير الدفاع يجيب عن أسئلة النواب
دي ميستورا يغادر دمشق بلا «وعود» خلافات «اللجنة الدستورية» باقية
قمة ثلاثية حول سوريا في روسيا
المعلم لـ ديمستورا: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي
نشاط ديبلوماسي يستبق «رباعية» من منبج إلى التنف
انتصارات الجيش السوري.. مناهج لتدريس الجيوش والبداية من كازاخستان
تحرير الدفعة الأولى من المختطفين: السويداء تتنفسّ الصعداء
الإتصالات : ترميم أم تمزيق النسيج الإجتماعي السوري
إرهابيو ” النصرة” ينقلون شحنة من غازي الكلور والسارين من معرة مصرين إلى جسر الشغور
دمشق: تدمير الرقة من قبل التحالف يرقى إلى جرائم إبادة
دمشق تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة التحالف الدولي
استشهاد 62 مدنيا وجرح العشرات جراء عدوان طيران “التحالف الأمريكي” على ريف دير الزور
كندا تعمل على توطين عدد من إرهابيي “الخوذ البيضاء”

علماء يكتشفون “حشيشا” جديدا

وجد باحثون سويسريون مادة في واحدة من النباتات الكبدية تحمل صفاتاً طبية مشابهة للقنب، يرجح أن يكون تأثيرها أقل تأثيراً بكثير على الناحية النفسية للإنسان من المادة الموجودة في القنب.


ووفقاً لتقرير الدراسة الذي نشرته “دويتشه فيلله” الألمانية، ورد فيه أن المادة الفعالة في النبتة تسمى رباعي هيدرو كانابينول، يتقبلها الجسم البشري أكثر من المادة التي يحتويها القنب.


وأثبت الباحثون من خلال تجارب على الفئران أن هذه المادة تصل بشكل جيد للمخ حيث ترتبط بمستقبلات بروتينية حساسة للمادة القنبية، وتتشابه هذه المستقبلات بالموجودة لدى الإنسان.


ويهتم العالم بدراسة المواد التي لها تأثيراً على الإنسان، حيث ورد في التقرير قول مشرف الدراسة يورج جيرتش من جامعة برن “نحن ندرس ما يتعاطاه هؤلاء الناس.. إنه أمر مثير جدا للاهتمام من ناحية صناعة العقاقير ذات الصلة بالأعصاب”، موضحاً مع زملائه ضرورة دراسة الصفات الدوائية لهذه المادة الجديدة بشكل مركز.


الجدير بالذكر أن هناك حوالي 20 ألف نوع من النباتات الكبدية على مستوى العالم، لم يعرف العلماء لفترة طويلة أن هذه المجموعة النباتية تحتوي على مادة لها تأثير على مزاج الإنسان.