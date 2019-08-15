علماء يعيدون تركيب "عطر كليوباترا"... تعرف إلى "خلطته السرية"

يسعى علماء حاليا لإعادة تركيب العطر الذي كانت تضعه الملكة الفرعونية الشهيرة، كليوباترا.



وتم اكتشات وصفة العطر، التي تم حفرها على مدى عقد من الزمان، بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وهي مزيج سميك ولزج مكون من الهيل وزيت الزيتون والقرفة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وعثر على بقايا محتويات العطر المنسوب إلى كليوباترا، داخل أمفورا، وهي عبارة عن جرة يونانية أو رومانية قديمة ناعمة بمقبضين وعنق ضيق، من جانب اثنان من أساتذة جامعة هاواي.

ويتسم العطر بأنه أكثر سماكة من العطور الحالية، ويمتلك كثافة مضاهية لزيت الزيتون، ورائحته أقوى بكثير من العطور الحديثة، ويقال إنها تدوم لفترة أطول بكثير على الجسم.



وقال البروفيسور ليتمان، وهو أحد الأكاديميين المشاركين في المشروع: "من المثير للإعجاب أن نشم رائحة عطر لم يسبق لأحد أن يشمها، وقد وضعته كليوباترا".



وقام علماء جامعة "هاواي" بإعادة تركيب "عطر كليوباترا" القديم، بهدف تقديمه للزوار في معرض "ناشونال جيوغرافيك" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، ضمن اكتشافات "تل التيماي" في مصر.



سبوتنيك