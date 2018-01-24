علماء يطورون نوعا من الخضار صالح للنمو على المريخ

وسترسل الخضروات التي زرعها باحثون من جامعة ليمريك التكنولوجية إلى ​القاعدة​ العلمية في القارة القطبية الجنوبية في المستقبل القريب، لإجراء مزيد من البحوث عليها في ​درجات الحرارة​ المنخفضة.

وسترسل الخضروات التي زرعها باحثون من جامعة ليمريك التكنولوجية إلى ​القاعدة​ العلمية في القارة القطبية الجنوبية في المستقبل القريب، لإجراء مزيد من البحوث عليها في ​درجات الحرارة​ المنخفضة.

كما ستخضع بذور وشتلات البندورة والخيار والخس و​السبانخ​ والفراولة "المريخية" لكل أنواع اختبارات التحمّل، لتحديد القصور في هذه البذور ​الجديدة​ المهجنة إن وجد.

كما ستخضع بذور وشتلات البندورة والخيار والخس و​السبانخ​ والفراولة "المريخية" لكل أنواع اختبارات التحمّل، لتحديد القصور في هذه البذور ​الجديدة​ المهجنة إن وجد.