السي آي إيه و اغتيالات عبر البحار
سورية تدين مزاعم وزيري خارجية أمريكا وفرنسا حول استخدام الأسلحة الكيميائية
مسؤول أميركي يقر بتدمير «التحالف» للرقة و«قسد» تجند الشباب إجبارياً
«الإدارة الذاتية» التابعة لـ«الاتحاد الديمقراطي» تدعو إلى النفير العام في شمال شرق سورية
الجيش يصد هجوماً لـ«النصرة» على مواقعه بريف اللاذقية الشمالي
واشنطن تعلن دعمها لدويلة كردية في سورية
عصابات «تحرير الشام» تشارك في المعركة إلى جانب تركيا
تحركات فرنسية ــ أميركية جديدة للضغط عبر ملف «الكيميائي»
وقائع الصراع على عفرين خلال 24 ساعة الماضية
مصرع 13 إرهابيا من تنظيم جبهة النصرة خلال هجومه على نقاط عسكرية بريف اللاذقية الشمالي
أنقرة أكدت أنها لن تتراجع عن عدوانها.. وواشنطن طالبت بضبط النفس
الغرب يدين عدوان أردوغان وروسيا تحذر من النوايا الأمريكية المبيتة في سورية
من دون تقدم.. عدوان أردوغان على عفرين يتواصل
أهالي البويضة يطوون صفحة التهجير القسري
الجيش وحلفاؤه يبدأون بقضم القرى في الجيب المحاصر جنوب شرق خناصر

علماء يطورون نوعا من الخضار صالح للنمو على المريخ

 

طور علماء النبات بذورا خاصة لأنواع من الخضار الصالحة للنمو في ظروف تربة ​كوكب المريخ​.

وسترسل الخضروات التي زرعها باحثون من جامعة ليمريك التكنولوجية إلى ​القاعدة​ العلمية في القارة القطبية الجنوبية في المستقبل القريب، لإجراء مزيد من البحوث عليها في ​درجات الحرارة​ المنخفضة.

كما ستخضع بذور وشتلات البندورة والخيار والخس و​السبانخ​ والفراولة "المريخية" لكل أنواع اختبارات التحمّل، لتحديد القصور في هذه البذور ​الجديدة​ المهجنة إن وجد.

وتتصف هذه الخضروات بالقدرة على النمو بأقل قدر ممكن من استهلاك المواد المغذية والطاقة، فهي لا تحتاج إلا إلى القليل جدا من ​المياه​، ولا تحتاج إلى تربة معينة، وتنمو أيضا في درجات حرارة منخفضة جدا.

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.