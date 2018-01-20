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علماء يستخدمون الليزر للتخلص من النفايات الفضائية حول الأرض

 

أعلن علماء من جامعة "شيان" الصينية أن أفضل طريقة للتخلص من الأقمار الاصطناعية الخارجة عن الخدمة في مدار الأرض هو إتلافها بأشعة الليزر.

وفي مقابلة مع ​الصحافة​ قال العلماء: "تحوي مدارات الأرض كميات هائلة من ​النفايات​ الفضائية والمخلفات الناجمة عن الصواريخ والأقمار الاصطناعية التالفة التي تشكل تهديدا حقيقيا على الأقمار الفضائية العاملة والرحلات الفضائية،. والطريقة الوحيدة للتخلص من تلك النفايات هي استخدام مدافع ليزرية عملاقة لإحراقها في الفضاء، ومنع وصولها إلى الأرض أو اصطدامها بالمركبات والصواريخ".

وأضافوا قائلين: "لا نرى أي طريقة فعالة مثل الليزر لإتمام تلك المهمة، ففي مدارات الأرض يوجد نحو 500 ألف جسم يشكل ما يسمى بنفايات الفضاء، ومن بين كل تلك الأجسام يمكن حاليا متابعة 22 ألف جسم فقط".

كما نوه العلماء إلى أن "السنوات العشر القادمة ستشهد ازديادا كبيرا جدا في كميات النفايات الفضائية التي ستسبح في مدارات الأرض، وتلك النفايات لن تهدد فقط الرحلات الفضائية المأهولة، بل ستؤثر على عمل جميع الأقمار المخصصة لمراقبة الأرض والمناخ، وحتى على الأقمار العسكرية، لذا يجب التفكير بحل لتلك المشكلة في أقرب وقت".

 

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