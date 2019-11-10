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علماء يحذرون من خطر طهو الطعام باستخدام ملاعق بلاستيكية

حذر علماء من أن العديد من ملاعق الطهو والسكاكين والأدوات البلاستيكية، تحتوي على مواد ضارة تسمى "أوليغومر" تتسرب إلى الطعام عند درجات حرارة تزيد عن 70 درجة مئوية.

وفي حال امتص جسم الإنسان جرعات عالية، فإن هذه المواد الكيميائية قد تسبب أمراض الكبد والغدة الدرقية. كما رُبطت بالعقم والسرطان وارتفاع الكوليسترول في الدم.

وصدر التحذير الصارخ في تقرير جديد صادر عن هيئة مراقبة سلامة الأغذية، المعهد الفدرالي الألماني لتقييم المخاطر (Bfr).

وتأتي الدراسة وسط أدلة متزايدة على أن المواد البلاستيكية المستخدمة في صناعة أدوات الطهو، تحتوي على مجموعة من السموم الضارة التي تتسرب إلى وجباتنا.

ويُصنع العديد من الأواني البلاستيكية من مواد بلاستيكية صناعية، لجعلها متينة بدرجة كافية لتحمل درجات حرارة الغليان ومقاومة للشحوم.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات، أن المواد الكيميائية هذه تزيد من الأورام في الكبد والبنكرياس والخصيتين لدى الفئران، فضلا عن تقليل خصوبتها.وحذرت Bfr الناس من إبقاء الطعام الساخن بعيدا عن الاتصال المباشر بأدواتهم البلاستيكية، حيث تحاول المواد البلاستيكية التسرب عند تسخين البلاستيك، ويمكن أن تلتصق بالطعام بسهولة.

وهناك نقص في البيانات حول التأثيرات السامة للأوليغومر على البشر. ولكن العلماء قدّروا المخاطر بناء على مدى خطورة المواد الكيميائية ذات التركيبات المماثلة.وخلصوا إلى أن تناول كميات صغيرة فقط - 90 ميكروغرام - سيكون خطرا على صحة فرد يزن 60 كغ.

 



المصدر: ديلي ميل