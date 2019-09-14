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علماء يحذرون من تسريب أفكار الأفراد عبر شرائح تزرع بالأدمغة

حذر مجموعة من العلماء أن “الشرائح التي تتم زراعتها حالياً في أدمغة مرضى السكتة الدماغية أو الصرع، يمكن استخدامها للتلصص على أفكار الناس ونقلها إلى الحكومات والشركات”.
وأوضح العلماء في الجمعية الملكية في أورويلو، بحسب ما نقلته مصادر إعلامية عن “ديلي ميل” أن “قراءة الأفكار تمثل مشكلة خصوصية كبيرة، ويجب إجراء تحقيق وحماية حقوق الإنسان، من خلال منع التطوير التجاري لهذه المنصة العصبية”.

وأضاف العلماء أن “الوصول إلى أفكار الناس ومزاجهم يمكن أن يؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان، وربما تطلب الشركات من الموظفين ارتداء أجهزة تكشف عن نواياهم، تستخدم في التسويق لسلعها وخدماتها”.

ويساعد برنامج الواجهة العصبية حالياً في إعادة تأهيل المرضى الذين يعانون من السكتات الدماغية والصرع والشلل ومشاكل الصحة العقلية، علماً أنه لا توجد أي شرائح مزروعة داخل الدماغ من دون ترخيص للاستخدام الطبي.

 

 


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