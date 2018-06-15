علماء يحذرون من بكتيريا ثلاثية الأخطار!

كشف علماء أمريكيون من مركز مقاومة المضادات الحيوية إيموري، في مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلم الأحياء الدقيقة، عن ميكروب جديد من "Klebsiella pneumoniae‎" المسبب لمرض الاتهاب الرئوي.

وأشار العلماء إلى أن هذه السلالة الجديدة من البكتيريا تعد تهديدا ثلاثيا على البشرية لأنها مقاومة لنوعين أساسيين من المضادات الحيوية، وعلى وجه الخصوص كل المضادات الحيوية من مجموعة كاربابينيم، ولأنها قوية للغاية وسريعة الانتقال من شخص إلى آخر. وتم الكشف في وقت سابق عن انتشار هذه السلالة الميكروبية الخطيرة في أحد مستشفيات الصين عام 2016، وكتبت عنها آنذاك مجلة "Lancet Infectious Diseases".

ومع أن دراسة المرض الذي أصاب أمريكية بسبب هذه الميكروبات مستمرة، إلا أن العلماء ليسوا راضين عن البيانات التي توصلوا إليها بشأن هذا الميكروب الجديد، بسبب قدرته المذهلة على الانتشار السريع.

وحذر العلماء أيضا من ازدياد الأمراض الرئوية في المستقبل ودعوا زملاءهم الباحثين في هذا المجال لمراقبة البكتيريا الجديدة عن كثب ونشر كل جديد عنها.



المصدر: فيستي