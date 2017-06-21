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علماء من ناسا: تغيّر لون البحر الأسود

أفادت قناة "Fox News" الأميركية، بأنّ "علماء من وكالة ناسا الفضائيّة، إكتشفوا تغيّراً في لون البحر الأسود".

وأوضح علماء ناسا، أنّ "تكاثر العوالق النباتيّة في البحر الأسود، تسبّب في تغيير لون المياه من الأزرق الغامق إلى الفيروزي"، مشيرين إلى أنّ "تكاثر العوالق النباتيّة، قد يسفر عن انخفاض مستوى الأوكسجين في المياه، ما قد يؤدّي إلى نفوق الكائنات البحريّة".   

يُذكر أنّ العوالق النباتية هي كائنة ذاتيّة التغذية ضمن مجتمع البلانكتون، وهي صغيرة جدّاً في الحجم، بحيث لا يمكن رؤيتها منفردة بالعين المجردة. وبالرغم من ذلك، عند تجمّعها بكميّات كبيرة، يمكن أن تظهر على شكل لون أخضر عائم على المياه، وذلك لوجود مادّة اليخضور داخل خلاياها.

وكالات

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