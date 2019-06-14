علماء فلك يحذرون من كثرة الأقمار الصناعية

حذر علماء فلك، الثلاثاء الماضي، من تداعيات إطلاق عشرات الأقمار الصناعية إلى الفضاء، قائلين إنها ربما تصبح في نهاية المطاف أكثر من النجوم التي يمكن مشاهدتها في الليل، وذلك بعد إطلاق 60 قمراً صناعياً نحو الفضاء ضمن مشروع "ستارلينك".



ويعود المشروع إلى شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير الأميركي، إيلون ماسك والذي يسعى لتوفير خدمة إنترنت رخيصة في كل أنحاء العالم،. وفقاً لما أوردته صحيفة "الصن" البريطانية.



الجدير بالذكر أن الأقمار الـ 60 أطلقت على متن صاروخ فضائي واحد من الولايات المتحدة، ورصد شريط فيديو الأقمار وهي تسير في صف واحد، بدت وكأنها عربات قطار.