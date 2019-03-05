علماء صينيون يكتشفون علاجا لسرطان الكبد

اكتشف علماء صينيون علاجا لسرطان الكبد “اتش سي سي” وهو النوع الأكثر شيوعا من سرطان الكبد الأولي لدى البالغين.



ونقلت وكالة الانباء الصينية “شينخوا” عن هو فو شو كبير علماء المشروع الصيني للبروتين البشري قوله إن سرطان “اتش سي سي” يعد السبب الرئيسي الثالث للوفيات المرتبطة بالسرطان في جميع أنحاء العالم وإن العدوى بفيروس الالتهاب الكبدي الوبائي “بي” تعتبر واحدة من عوامل الخطر الرئيسية لتطوير سرطان الخلايا الكبدية خاصة في شرق آسيا.



وصنف الباحثون في دراسة لهم السرطان إلى ثلاثة أنواع فرعية “اس 1″ و”اس 2″ و”اس 3” كل واحد من هذه الأنواع له نتائج سريرية مختلفة بينما يرتبط نوع “اس 3” بأقل معدل شامل للبقاء ومن خلال تحليل البيانات البروتينية لهذا النوع وجد العلماء الهدف العلاجي المسمى “اس او ايه تي 1” الذي يؤدي انخفاضه إلى وقف انتشار وهجرة “اتش سي سي” بفعالية.



ومن خلال التجارب على الفئران وجد العلماء أيضا أن العلاج مع “أفاسيميب” وهو مثبط لـ “اس او ايه تي 1” خفض بشكل ملحوظ حجم الأورام التي لديها مستويات عالية.



وأشار هو إلى أن الدراسة توفر نظرة ثاقبة لبيولوجيا الورم لهذا السرطان وتطرح فرصا للعلاجات الشخصية التي تستهدفه.



ووفقا للعلماء فانه على الرغم من أن العلاج الجراحي قد يكون فعالا في المراحل المبكرة إلا أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بلغ 50 إلى 70 بالمئة فقط.