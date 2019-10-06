علماء روس يعدون نموذجاً ثلاثي الأبعاد لآثار تدمر

أعلنت موسكو أن علماء روس أتموا العمل على إعداد مشروعين على الحاسوب لنموذج ثلاثي الأبعاد لآثار مدينة تدمر سيتم إهداؤهما لمتحف آثار تدمر بعد انتهاء ترميمه.



وقال موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني: «عاد فريق علماء الآثار الروس من تدمر بعد إتمام عملية تصوير آثارها العريقة»، مشيرة إلى أن مدير عام متحف الأرميتاج في بطرسبورغ، ميخائيل بيوتروفسكي، قال في كلمة ألقاها في مؤتمر «200 عام للدعم الدبلوماسي للوجود الروسي في الشرق الوسط»: إن زيارة وفد علماء الآثار الروس إلى تدمر تحققت بالتنسيق مع إدارة الآثار السورية التي أجرى متحف الأرميتاج محادثات معها.



وأشار بيوتروفسكي إلى أن عالمة الآثار الروسية، ناتاليا سولوفيوفا والمهندس المعماري الروسي، مكسيم أتايانتس، أتما العمل على إعداد مشروعين على الحاسوب ستهديهما روسيا لمتحف آثار تدمر بعد انتهاء ترميمه.



وأعاد بيوتروفسكي إلى الأذهان أن العلماء الروس قاموا بأول بعثة أثرية إلى تدمر عام 2016 حيث شرعوا بالعمل على إعداد نموذج ثلاثي الأبعاد لآثار تدمر، في حين البعثة الحالية تحققت برئاسة نائب مدير معهد التاريخ والحضارة المادية لدى أكاديمية العلوم الروسية، ناتاليا سولوفيوفا، وبدعم من متحف الأرميتاج في بطرسبورغ.



وأوضح أن الغاية من البعثة الحالية تصوير آثار تدمر مجدداً لتشكل تلك الصور الفوتوغرافية أساساً لإعداد النموذج ثلاثي الأبعاد.



أما المهندس المعماري من بطرسبورغ، مكسيم أتايانتس، فيعمل بالتعاون مع فريق خبراء البرمجة على إعداد نموذج رقمي لمعبد بعل في تدمر لاستعادة ملامحه قبل تدميره عام 2015 على أيدي الإرهابيين.



وقال مدير عام الأرميتاج: إن كل تلك المواد الكمبيوترية والأثرية ستسلم لمتحف آثار تدمر.





