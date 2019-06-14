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علماء روس يخترعون ساعة جاذبية فائقة الدقة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلماء الروس، فلاديسلاف بوستوفويت، وزميليه، يفيم خازانوف، وفاليري ميتروفانوف، جائزة الدولة لقاء حل مشكلة كشف وتسجيل موجات الجاذبية.


البروفسور في جامعة موسكو، فلاديسلاف بوستوفويت قال :" تتوفر في روسيا حاليا ساعة الجاذبية الفائقة الدقة، الأمر الذي مكّن العلماء الروس من مواصلة العمل على اختراع نظام الملاحة دون اعتماد الأقمار الصناعية. وذلك استنادا إلى الأفكار والتكنولوجيات الروسية".


بوستوفويت أكد إن الدولة التي ستصنع أولاً نظام ملاحة دون أن تعتمد أنظمة الملاحة الفضائية مثل "غلوناس" الروسي أو "جي بي إس" الأمريكي ستكتسب في المستقبل أفضليات مقارنة بدول أخرى، علماً أن أنظمة الملاحة الفضائية المعتمدة على الأقمار الصناعية يمكن أن تدمر في أية لحظة. أما أنظمة الملاحة المعتمدة مبدأ الجاذبية فمن الصعب جدا تدميرها أو إلحاق الضرر بها.