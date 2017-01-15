علماء روس يبتكرون سائلا لإخفاء العتاد العسكري

ابتكر خبراء من مؤسسة تقنيات الإطفاء المعاصرة في سان بطرسبورغ في روسيا سائلا للوقاية الكيميائية والتمويه يستطيع إخفاء عتاد عسكري عن الرادارات و الأقمار الصناعية المعادية خلال دقائق.



وذكر موقع روسيا اليوم ان هذا الابتكار هو رغوة ثنائية المركبات تتصلب بسرعة بعد صبها على موقع حدوث الحريق لإخماده أو على قطعة من المعدات العسكرية لإخفائها.



ويتألف السائل من جزيئات السليكا النانوية التي تحول الرغوة إلى مادة صلبة وتبقى القشرة الناتجة عن تصلب الرغوة لاصقة بشكل محكم حتى على السطوح العمودية بما في ذلك الألواح الزجاجية ما يمنع وصول الأكسجين إلى مكان الحريق كما يمنع خروج الإشعاع والانبعاثات الكيميائية من الموقع المعزول.



وهذا السائل يستخدم ضمن مجمع متنقل سمي “زفير” تؤمن مضخته قذف تيار من الرغوة إلى مسافة حتى 100 متر ويكفي خزان للسائل يسع ” 5 ” أطنان منه لتغطية عدة آلاف الأمتار المربعة بتلك الرغوة.



وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت في وقت سابق أن علماء من الجامعة القومية للأبحاث والتقنيات في موسكو ابتكروا مادة خارقة فريدة من نوعها يمكن استخدامها عند تصنيع معدات عسكرية عن طريق تقنية التخفي.

وكالات