علماء الآثار يدرسون المدن السورية الغارقة في أعماق البحر!
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علماء الآثار يدرسون المدن السورية الغارقة في أعماق البحر!

يعتزم فريق من علماء الآثار في روسيا التوجه إلى سوريا لدراسة المدن الساحلية القديمة فيها، والتي تقبع الآن في أعماق البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية، أن العلماء الروس يتوقعون اكتشاف هذه المدن الساحلية السورية التي لعبت دور الموانئ، خاصة في فترة الحضارة الفينيقية والعصور الوسطى التي اندثرت تحت الماء بسبب الكوارث الطبيعية.


كما يسعى العلماء الروس خلال بعثتهم العلمية الأثرية للكشف عن أدوات ووسائل الملاحة القديمة ودراسة ميزاتها، والقطع الأثرية الغارقة في مياه "أقدم" البحار في العالم التي استخدمت للملاحة.


وأكد البيان الذي نشرته جامعة سيفاستوبل الروسية الحكومية على موقعها الإلكتروني، أن "مركز البحوث والتكنولوجيا البحرية التابع لجامعة سيفاستوبل، نظم بعثة استكشافية أثرية تحت الماء في المياه الإقليمية السورية، ستبدأ أعمالها في النصف الثاني من عام 2019، بدعم من وزارة الدفاع الروسية ومعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية".

 


المصدر: إزفيستيا