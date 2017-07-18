علماء أمريكيون يبتكرون قفازاً لتحويل لغة الإشارة إلى رسائل نصية

ابتكر علماء أمريكيون قفازاً كهربائياً لتحويل لغة الإشارة إلى رسائل نصية بهدف فهم الأشخاص المصابين بالصم والبكم.

ونقلت صفحة “over tech” أن سعر القفاز الكهربائي يبلغ 100 دولار، وصمم للأشخاص الذين لايفهمون لغة الإشارة ويريدون التواصل مع الصم والبكم”.

وأضافت الصفحة أن “الجهاز يعمل على تحويل 26 حرفاً من لغة الإشارة الأمريكية إلى رسائل نصية يتم عرضها على الهاتف الجوال أو الكمبيوتر”.

وأكدت الصفحة أن “الجهاز مكوّن من قفازات رياضية مزودة بتسعة مستشعرات على مفاصل الأصابع، إذ تتمدد عندما يحني المصابون بالصم والبكم أصابعهم، وبعدها يتم إنتاج إشارة كهربائية لمعرفة معنى الحركة وترسل المعلومات إلى البلوتوث، ثم إلى الهاتف لعرض نسخة مترجمة من الرسالة”.

وقال القائم على تطوير هذه التكنولوجيا تيموثي أوكونور: “هذه القفازات خفيفة الوزن ومرنة جداً مما يجعلها مميزة على أي اختراع سابق”.

المصدر: وكالات