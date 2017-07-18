شطب الفقرة (حاء) لسد أحد أبواب الفساد في المؤسسة العسكرية
تسخين عسكري لعدوان تركي في منطقة الشهبا.. وتحركات روسية لاحتواء الموقف
الجيش يتجاوز الاتستراد في مثلث عين ترما جوبر.. ويواصل تقدمه باتجاه السخنة
فشل محاولة توحيد الميليشيات الإرهابية في الغوطة الشرقية
أمام الرئيس الأسد.. سفراء سورية الجدد لدى جنوب أفريقيا وكوبا وأرمينيا يؤدون اليمين القانونية
تنقلات في الداخلية شملت قادة شرطة وإدارات
خميس: لماذا يدفع الموظف ضرائب أكثر من صاحب معمل؟
الجيش يتقدم باتجاه السخنة ويحرر المزيد من حقول الغاز والنفط بريف الرقة
الرقة تخيّب خطط «التحالف»: الجيش على أعتاب محافظة دير الزور
اتفاق القلمون الشرقي يقترب .. وبنود خط الغاز في جيرود مؤجلة
وحدات الهندسة تبدأ بنتظيف ريف ربيعة في اللاذقية من الألغام والمفخخات
مفاوضات لإبعاد «النصرة» عن الجنوب... و الجيش يتابع تقدمه في ريف الرقة
أنقرة وواشنطن تُسرجان «الحصان الصيني الأسود»؟ «مجاهدو» تركستان: «دواعش سوريا الجدد»
وزير ألماني يتوعد بإعادة لاجئين سوريين لوطنهم
مدير ال CIA يعترف بخداع الرئيس ترامب إزاء الهجوم الكيماوي في خان شيخون

علماء أمريكيون يبتكرون قفازاً لتحويل لغة الإشارة إلى رسائل نصية

ابتكر علماء أمريكيون قفازاً كهربائياً لتحويل لغة الإشارة إلى رسائل نصية بهدف فهم الأشخاص المصابين بالصم والبكم.

ونقلت صفحة “over tech” أن سعر القفاز الكهربائي يبلغ 100 دولار، وصمم للأشخاص الذين لايفهمون لغة الإشارة ويريدون التواصل مع الصم والبكم”.علماء أمريكيون يبتكرون قفازاً لتحويل لغة الإشارة إلى رسائل نصية

وأضافت الصفحة أن “الجهاز يعمل على تحويل 26 حرفاً من لغة الإشارة الأمريكية إلى رسائل نصية يتم عرضها على الهاتف الجوال أو الكمبيوتر”.

وأكدت الصفحة أن “الجهاز مكوّن من قفازات رياضية مزودة بتسعة مستشعرات على مفاصل الأصابع، إذ تتمدد عندما يحني المصابون بالصم والبكم أصابعهم، وبعدها يتم إنتاج إشارة كهربائية لمعرفة معنى الحركة وترسل المعلومات إلى البلوتوث، ثم إلى الهاتف لعرض نسخة مترجمة من الرسالة”.

وقال القائم على تطوير هذه التكنولوجيا تيموثي أوكونور: “هذه القفازات خفيفة الوزن ومرنة جداً مما يجعلها مميزة على أي اختراع سابق”.

المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.