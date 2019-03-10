علامات تظهر بالفم تشير أنك على وشك الإصابة بأمراض خطيرة

تظهر علامات بالفم تشير أنك على وشك الإصابة بأمراض خطيرة منها السرطان، فاحذر منها.



وفي هذا الإطار ذكر تقرير نشره الموقع الهندي “بولد سكاي” علامات في الفم تدل على وجود أمراض خطيرة وتتضمن الآتي :



1.مرض كرون: هو اضطراب التهاب الأمعاء، وتشمل الأعراض الأولية إصابات وتقرحات بالفم وخاصة في داخل الخدين والشفتين .



2.مرض السكري : إذا كنت تعاني من نزيف مستمر في اللثة وجفاف الفم، فيجب التأكد وإجراء فحوصات مرض السكري.



3.سرطان الفم: الأعراض الأولية لهذا المرض الفتاك وجود بقع حمراء وبيضاء في الفم وخاصة على لسان وسقف الفم، وعادة ما تكون غير مؤلمة، لذلك قد يكون من الصعب على المريض أن يلاحظها .



4.فقر الدم: هذا الاضطراب في كرات الدم الحمراء بسبب نقص الحديد، وتشمل الأعراض الأولية أن يكون فم المريض شاحبا جدا وجافا .



5.ارتجاع المرىء: هو اضطراب فى الجهاز الهضمي يمكن أن يحدث خللا في حامض المعدة، مما يسبب حموضة شديدة، ويمكن أن تشمل الأعراض الأولية تقرحات مؤلمة في الفم.



6.الإجهاد: التعرض للضغط الشديد يمكن أن يؤدي إلى ظهور تقرحات وجفاف الفم، نتيجة التغيرات الهرمونية التي تحدث في الدماغ.