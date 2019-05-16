علاقة تربط بين ارتدائك للنظارات الطبية ودرجة ذكائك !

يعاني البعض من ضعف في النظر فيلجأون إلى النظارات الطبية، وفي حين أن العدسات اللاصقة أصبحت أكثر رواجًا ويفضلها الكثيرون، إلا أنه لا غنى عن النظارات بالنسبة لغيرهم، ولكن يبدو أن ارتداء النظارات أو ضعف البصر، قد يشير إلى أنك أكثر ذكاء.



وكشفت مجموعة من الباحثين أن ارتداء النظارات الطبية قد يشير إلى تمتع أصحابها بذكاء عال مقارنة بغيرهم، حيث وجدوا علاقة وثيقة بين بعض الصفات الوراثية والوظائف المعرفية.



فوفق مجلة “هير” الأيرلندية، تمكن باحثون من جامعة “إدنبرة” من اكتشاف 148 جزءًا أو منطقة جينية في الجسم ترتبط بالقدرة المعرفية أو الإدراكية.



في الدراسة، فحص العلماء ما إذا كانت بعض السمات الشخصية، مثل ضعف البصر وارتفاع ضغط الدم، لها علاقة وتؤثر على الذكاء.



وبالفعل، وجد العلماء أن من يرتدون النظارات الطبية، كانوا أكثر ميلًا لزيادة ذكائهم بنسبة 30%، مقارنة بغيرهم من أصحاب البصر المثالي.



وقال رئيس الدراسة، البروفيسور إيان ديري: “تثبت دراستنا إلى أي مدى تطور علم الوراثة، فمنذ أقل من عقد من الزمان ونحاول اكتشاف وجود جينات ترتبط بالذكاء، من خلال الاستعانة بحوالي 3 آلاف مشارك، ولكن دون جدوى”.

وأضاف: “ولكننا الآن اكتشفنا ما يقرب من 150 منطقة جينية مرتبطة بمدى ذكاء الأشخاص”.