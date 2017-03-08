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علاج لمرضى الصداع النصفي من الأطفال

توصل فريق من العلماء الأميركيين إلى علاج فعال للصداع النصفي يستخدم للبالغين، وأثبتت فعاليته أيضاً ليكون علاجاً فعالاً وآمناً للمرضى من الأطفال والمراهقين، ولا يستغرق سوى دقائق معدودة في تخليص المريض من الألم.
وأوضح الباحثون بجامعة «نيويورك» الأميركية أن نوبات الصداع النصفي هي حالات طبية شائعة بين الشباب وكبار السن، ما يؤثر على 12% من الأشخاص ممن تخطوا الثانية عشرة من عمرهم، ويمكن أن تصبح هذه النوبات مهلكة للمراهقين، وغالباً ما تعيق فرص ممارستهم لنشاطهم اليومي، مثل الذهاب إلى المدرسة، وعزف الموسيقا أو ممارسة الرياضة.
ويعتمد العلاج المطور على إدخال قسطرة صغيرة مرنة تحت تخدير موضعي في فتحتي الأنف، حيث حزمة الأعصاب التي يعتقد أنها تسبب الصداع النصفي، وتقع في الجزء الخلفي من الأنف، وذلك لكسر حلقة الصداع النصفي الحاد والحد من الحاجة إلى الدواء.

وكالات

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