علاج آلام أسفل الظهر بعيداً عن الأدوية

أوصت الكلية الأميركية للأطباء الناس بإرشادات تقتضي بعدم الاستعجال في تناول الأدوية، بالنسبة لآلام أسفل الظهر المزمنة، والتي تعرف بأنها من الآلام التي تستمر لأكثر من 12 أسبوعاً، وقال نيتين دامل من كلية ألبرت الطبية بجامعة براون في ولاية رود أيلاند الأميركية: «إن الإرشادات الجديدة تنطبق على آلام أسفل الظهر حصراً والتي لا تمتد آثارها إلى أجزاء أخرى من الجسد كالساقين»، مضيفاً: إن «من تمتد آثار الآلام لديهم إلى أجزاء أخرى من الجسد بحاجة للمزيد من الفحص، وبأن معظم آلام الظهر التي تنحصر في الظهر هي أمر شائع وسينقشع بمرور وقت كاف ويمكن للمرضى في البداية توجيه بعض الحرارة وشد العضلات قبل الذهاب لرؤية طبيب».

وتستند الإرشادات الجديدة إلى مراجعة لدراسات تناولت استخدام الأدوية والعلاجات الأخرى للتخلص من آلام الظهر من دون أن تشمل المراهم أو الحقن.

واستناداً إلى المراجعة نصحت الكلية الأميركية للأطباء من يعانون من آلام مزمنة في الظهر بتجربة علاجات بعيداً عن الأقراص مثل التمرينات والإبر والحد من التوتر عن طريق التركيز وتمارين التاي تشي واليوجا وتدليك العمود الفقري.

وكالات