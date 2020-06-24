علاء عبد السلام يتأهل إلى بارالمبيك طوكيو 2021

تأهل لاعب منتخب سورية للرياضات الخاصة علاء عبد السلام اليوم إلى بارالمبيك طوكيو 2021 وذلك بعد تحقيقه معايير التأهيل الدولية لتصنيف إف 53 لرمي الكرة الحديدية.



مدرب المنتخب جمال عليوي قال إنه تم التواصل مع الاتحاد الدولي بعد تحقيق البطل عبد السلام معايير التأهل الدولية لتصنيف اف 53 في رمي الكرة الحديدية عبر شبكة الإنترنت وتمت الإجابة بتثبيت تأهل لاعبنا إلى بارالمبيك طوكيو 2021.



وسبق لعبد السلام تحقيق ميداليتين برونزيتين في رمي الرمح ورمي الكرة الحديدية في الدورة الاسيوية باندونيسيا وتسجيل أرقام مؤهلة في سلسلة كأس العالم في دبي والجائزة الكبرى في الصين والجائزة الكبرى في تونس.



ويعد عبد السلام ثاني المتأهلين إلى البارالمبيك بعد محمد خالد المحمد عندما حقق الميدالية الفضية بمسابقة دفع الكرة الحديدية في بطولة العالم التي اقيمت في مدينة دبي الإماراتية المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية.