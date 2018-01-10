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عقود لترحيل أنقاض الزبداني بنحو 400 مليون!

 

من المثير للتساؤل ما ورد في تقرير محافظة ريف دمشق عن عقدي ترحيل أنقاض في مدينة الزبداني والذي بلغت قيمتهما نحو 400 مليون ليرة والذي تضمن أن قيمة عقد إزالة أنقاض لثلاثة أحياء بلغت 198 مليون ليرة تعادل إزالة وترحيل حي واحد بمبلغ 198 مليوناً!

وتساءل رئيس مجلس مدينة الزبداني باسل الدالاتي عن أهمية معرفة المواطن سبب ذلك؟ مؤكداً بأن العقدين لكامل الزبداني وليس لأحياء معينة أو لمكان مخصص للعمل به!

وأوضح الدالاتي أن مسألة القطاعات داخلية لتنظيم العمل، مبيناً أن حساب الكميات للشركتين يتم عن طريق المكب المشترك لمشروع الترحيل عبر وصولات يتم على أساسها حساب الكميات.

ورأى عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق منير حسيب شعبان في تصريح لـ”الوطن” أن تجزئة العقود لأرقام أقل من 200 مليون ليرة تعود لسرعة المصادقة عليها من وزير الإدارة المحلية، موضحاً أن أي مبلغ أعلى من ذلك يحتاج للعرض على اللجنة الاقتصادية وهو أمر يطول للحصول على المصادقة.

 

 

المصدر: الوطن

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