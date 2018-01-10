عقود لترحيل أنقاض الزبداني بنحو 400 مليون!

من المثير للتساؤل ما ورد في تقرير محافظة ريف دمشق عن عقدي ترحيل أنقاض في مدينة الزبداني والذي بلغت قيمتهما نحو 400 مليون ليرة والذي تضمن أن قيمة عقد إزالة أنقاض لثلاثة أحياء بلغت 198 مليون ليرة تعادل إزالة وترحيل حي واحد بمبلغ 198 مليوناً!

وأوضح الدالاتي أن مسألة القطاعات داخلية لتنظيم العمل، مبيناً أن حساب الكميات للشركتين يتم عن طريق المكب المشترك لمشروع الترحيل عبر وصولات يتم على أساسها حساب الكميات.

وأوضح الدالاتي أن مسألة القطاعات داخلية لتنظيم العمل، مبيناً أن حساب الكميات للشركتين يتم عن طريق المكب المشترك لمشروع الترحيل عبر وصولات يتم على أساسها حساب الكميات.