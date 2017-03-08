عقود جديدة للنفط والغاز قبالة قبرص

أعلن وزير التجارة القبرصي جورج لاكوتريبيس، أمس، أن مجموعات "اكسون موبيل" الأميركية و"توتال" الفرنسية و"ايني" الإيطالية و"قطر بتروليوم"، حصلت على عقود لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل الجزيرة.

وحصلت "ايني" و"توتال" على حقوق الاستثمار لأحد الحقول الثلاثة التي كانت مدرجة ضمن ثالث استدراج عروض للسلطات القبرصية. وحصلت "ايني" على حقل و"اكسون موبيل" و"قطر بتروليوم" على الثالث. وسيُوافَق على هذه العقود في 17 آذار الجاري في خلال جلسة لمجلس الوزراء، وقد تصدر تراخيص الاستكشاف عندها.

والمناطق الأخيرة المفتوحة للاستكشاف، قريبة من حقل ظهر للغاز المصري حيث اكتشفت "ايني" حقولاً مهمة اوف شور للغاز مع احتياطي قد يصل إلى 850 مليار متر مكعب.



(أ ف ب)