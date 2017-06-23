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عقار يضبط الجوع

طور علماء ألمان عقارا يساعد على تنظيم الشهية وخسارة الوزن عند الإنسان.

وفي مقابلة مع مجلة “Scientific Reports” قال العلماء التابعون لمعهد “DZD” لأبحاث مرض السكري في ألمانيا: “صنعنا بخاخا طبيا جديدا يحوي مواد يدخل في تركيبها هرمون الإنسولين الذي يساعد رذاذه على ضبط عملية الجوع عند الإنسان”.

وللتحقق من آلية عمل الدواء قام العلماء باختباره على عدد من الأشخاص منهم من كان يعاني من السمنة الزائدة ويتناول كميات كبيرة من الطعام حيث طلبوا منهم استخدام البخاخ لمعرفة الطريقة التي يؤثر فيها الإنسولين على الجسم في حال استعماله بتلك الطريقة.

وأثناء التجارب تبين أن جرعة من الإنسولين وصلت إلى أدمغة المشاركين بعد استعمال البخاخ بنصف ساعة وبدأت بعد نصف ساعة أخرى بالتأثير على قرارات الدماغ التي تتعلق بالجوع.

وأوضح العلماء أن الاختبارات أظهرت أن الإنسولين ترك تأثيره الملحوظ على أدمغة المشاركين في التجارب، وخصوصا عند الذين كانوا يعانون من السمنة الزائدة حيث عمل على تحسين أداء مناطق معينة في أدمغتهم تتحكم بآلية الإحساس بالجوع.

وأشاروا إلى أن الدواء الجديد لا يزال في مراحل اختباره الأولية، ويحتاج إلى الكثير من الاختبارات الإضافية لمعرفة تأثيراته الدقيقة على الجسم.

وكالات

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